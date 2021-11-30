هل تسمح البنوك للعملاء بالدخول إلى فروعها بدون شهادة لقاح كورونا؟

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن دخول العملاء لفروع البنوك مسموح بدون شهادة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

وشدد الإتربي في تصريحات خاصة للبوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، على أن الكمامة والإجراءات الاحترازية المعلنة في وقت سابق شرط أساسي لحين ورود تعليمات بخلاف ذلك.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أكد امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.