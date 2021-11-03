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مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:36 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بنحو 0.07% عند مستوى 11685 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.79%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 65.8 مليون جنسه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.5 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 72.4 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.93%، إلى مستوى 11676 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مشتريات المصريين المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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