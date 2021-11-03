رئيس غرفة الملابس يتوقع ارتفاع أسعار ملابس الصيف المقبل بنسبة 80%

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الملابس الصيفية العام المقبل بنسبة بين 70 و80% بعد زيادة أسعار الخامات العالمية.

وقال عبد السلام إن أسعار الخامات العالمية والمحروقات ارتفعت وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما سيدفع أسعار الملابس الصيفية إلى الصعود العام المقبل، خاصة أنه يتم في موسم الشتاء الحالي إنتاج الملابس الصيفية للموسم المقبل.

وكانت أسعار خامات الملابس ارتفعت نسبة تتراوح بين 30 و40% هذا العام، بحسب ما قاله محمود الداعور رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، في وقت سابق.

وأضاف عبد السلام أن الركود الذي يشهده سوق الملابس خلال العام الحالي أحد أهم الأسباب في عدم رفع أسعار الملابس بنسبة كبيرة بعد ارتفاع الخامات والشحن.

وذكر عبد السلام أن سوق الملابس الشتوية حتى الآن لم يحقق أي نشاط ملحوظ في المبيعات.

وبدأت محلات الملابس في طرح الملابس الشتوية بالأسواق منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وكانت أسعار الملابس الشتوية هذا العام ارتفعت بنسبة 20% بالأسواق، وفقا لما قاله محمود الداعور في وقت سابق لمصراوي.