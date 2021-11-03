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3.3 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في أكتوبر الماضي

02:26 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
3.3 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في أكتوبر الماضي

مصلحة الجمارك المصرية

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أكتوبر الماضى بلغت نحو 3 مليارات و267 مليونا و961 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و722 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، بإجمالي 40 ألفًا و208 حاويات لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 867 مليونًا و970 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و399 مليونًا و38 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول 1385 بيانًا جمركيًا خلال أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من: "دريس برسيم، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام"، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و648 مليونًا و842 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين 404 آلاف جنيه.

مصلحة الجمارك جمارك السخنة الرسوم الجمركية وزارة المالية

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