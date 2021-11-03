12 فائزًا بالتزكية في انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
كتبت - شيرين صلاح:
انطلقت اليوم الأربعاء انتخابات اتحاد الصناعات الدورة الجديدة 2021 -2025، والتي بدأت بغرفتي الملابس الجاهزة والمفروشات والتطوير العقاري.
وفاز بانتخابات غرفة التطوير العقاري، عن المنشأة الكبيرة: المهندس طارق شكري، عبير عصام، أمجد حسنين، محمد المنشاوي.
وفاز عن المنشآت المتوسطة كلا من طارق جمال، هاني العسال، باسل شعيرة، ومحمد البستاني، وعن المنشآت الصغيرة: محمد راشد أحمد رضا ياسر حلمي، وائل رمضان.
وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.
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