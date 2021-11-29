مجموعةDigiSay تتعاون مع رايز أب لإطلاق عمل فني لدعم ريادة الأعمال

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مجموعة DigiSay إطلاق شراكة مع شـركـة RiseUp، وذلك فـي ختـام مـؤتمـر 2021 RiseUp لريادة الأعمـال، لعمل مشروع فني متعدد الوسائط لدعم ريادة الأعمال.

وبحسب بيان اليوم الاثنين، يهـدف التعاون إلى تنمیة بیئة ريـادة الأعمـال والـمساھـمة فـي تـطـويـر الشـركـتین.

وأعلن كريم بـشارة، دخـولـه كشـریـك لشـركـة RiseUp، كـما أعـلن عـن دخـولـه كمسـتثمر وعـضو مجـلس إدارة فـي مجـموعـة DigiSay لـلإعـلام والـتكنولـوجـیا حـیث سـیساھـم فـي إعـادة ھـیكلة المجـموعـة وتـطویـرھـا بـما یـتناسـب مـع نـموھـا الـمطرد ویـؤھـلھا لأن تـصبح شـركـة عـالـمیة فـي مـجالـھا.

كـما أعـلن بـشارة عـن شـراكـته مـع شـركـة RiseUp وهي مـن أھم الـمؤتـمرات فـي مـجال ریادة الأعـمال یـعمل عـلى ربط الشركات الناشئة بالموارد الأكثر صلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، بحسب البيان.

وبـرعـایـة مـن بـشارة قـامـت كـل مـن RiseUp وDigiSay- مـن خـلال شـركـتیھا IMMERSIVE لـلإنـتاج و CubitCode الابـتكار الاقتصادي - بـتوقـیع مـذكـرة تـفاھـم فـي أول تعاون بین الطرفین لـعمل مشـروع فـني متعدد الوسـائـط مـن شأنـه تنمیة مـجتمع ريـادة الأعمـال وتطویر الصورة الـذھـنیة النمطية عـن ھـذا الـمجال ومجتمع رواد الأعمال فـي الشـرق الأوسـط.

وسـوف یـخاطـب ھـذا الـعمل - الـذي مـن المخـطط لـه أن یـتم عـرضـه خـلال الـربـع الأخـیر مـن الـعام الـقادم ٢٠٢٢- مـلایـین مـن الشـباب فـي الشـرق الأوسـط لـیكشف كـوالـیس وتحدیات عـالـم رواد الأعمال وأيضا الـعدیـد مـن قـصص الـنجاح الـملھمة.

وتـوقـيع مـذكـرة الـتفاھـم خـلال قـمة RiseUp بحضور كل من عبد الحمید شرارة الرئيس التنفيذي لشركة RiseUp ، وأحمد عباس رئیس مجلس إدارة مجموعة DigiSay.

وأكد بشارة عـلى أھـمیة مـثل ھـذه الشـراكة الـتي تجـمع خـبرات الشـركـتین فـي جمـالـي ريـادة الأعمـال والإعـلام الـرقـمي لتطویر مشـروع مـختلف ومـتمیز یـساعـد فـي إلـقاء الـضوء عـلى مـجال ریـادة الأعـمال بـالـشكل الـذي یـتناسـب مـع أھـمیته فـي نـمو الاقـتصاد فـي الـمنطقة العربیة.

كما أعرب شرارة عن سعادته بالمشروع قائلا " متحمس جـدا لـ بدء الـعمل عـلى ھـذا المشـروع الـھام والـذي یـتناول أھـم مـا عـملنا مـن أجـله عـلى مـدار الأعـوام الـماضـیة مـن تـعزیـز وتـطویـر بـیئة رواد الأعمال فـي الـمنطقة وذلـك بـطرح مختلف وواقعي یـعكس آمـالـنا وطموحاتنا لھذا المجال.

وأوضح أحـمد عـباس رئیس مجلس إدارة مجموعة DigiSay، أن ھـذه الشـراكة تـأتـي فـي ضـوء تـطويـر بیئة ريـادة الأعمـال فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وتـعزیـز جـاذبـیتھا للشـركـات الـمبتكرة وأصحاب المشاریع الریاضیه مـن جـميع أنحاء الـعالـم، كـما بـعد المشـروع اضـافـة كـبيرة خـطط مجـموعـة DigiSay الإنتاجية في الفترة المقبلة من خلال شركتھا IMMERSIVE.

ومـؤتـمر RiseUp عـقد فـي مـنطقة الآھـرامـات مـن الـفترة بـين ٢٥ نوفمبر و٢٧ نـوف میر والـذي یـوافـق یـوم افـتتاحـه یـوم میلاد رائد الأعمال المصري طلعت حرب.

وتضمنت ھـذه الـدورة نـجاح علـى مسـتوى ريـادة الأعمـال حـيث شـارك ٢٠٠٠ مستثمر اجـنبي، ١٥٠ شـركـة نـاشـئة، ٢٥٠ متحـدثـا مـن خلال مواضيع مختلفة لرواد الأعمال في مختلف المجالات.

كـما أن RiseUp أعـلنت الـدورة الأولـى لـھا فـي مـنطقة الخـليج ستقام في السعودية فـي مـارس ٢٠٢٢ بـالـتعاون مـع الامـیرة لـولـوة آل سعود ولتكون أول شرارة الانطلاق وتوحید جھود رواد الأعمال تحت مؤتمر واحد.