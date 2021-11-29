متحور أميكرون: أسهم شركات اللقاحات تقفز و"موديرنا" يرتفع 20%

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسهم شركات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال تعاملات ما قبل الافتتاح اليوم الاثنين، بعد إعلان إمكانية إنتاج لقاح بتعامل مع متحور كورونا الجديد "أميكرون".

وقفز سهم مودرنا Moderna بنحو 20.6% وصعد سهم شركة فايزر Pfizer بنسبة 6%، وسهم شركة بيونتيك BioNTech بنسبة 14.2%.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، "أميكرون" وتم اكتشافه أول مرة في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه أشد فتكا ومثيرًا للقلق.

وكانت الشركات العاملة على تطوير لقاحات كورونا، قالت إنها تجمع معلومات حول متحور "أوميكرون" لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بيوتنيك، في بيان أمس، إنها تنتظر المزيد من البيانات حول المتحور الجديد المقلق من فيروس كورونا الذي اكُتشف في جنوب إفريقيا، للمساعدة في تحديد ما إذا كان يجب تعديل اللقاح المنتج مع شريكتها "فايزر".

وأضافت: "نتفهم مخاوف الخبراء وقد بدأنا على الفور بالتحقيقات بشأن المتحور B.11.529 المعروف باسم أوميكرون".

وكانت شركة نوفافاكس للأدوية، بدأت العمل على تطوير لقاحها كي يناسب متحور "أوميكرون"، وقالت الشركة إنها تأمل في أن يكون اللقاح الجديد جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية قبل يومين، أعربت شركات أخرى مطورة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عن تفاؤلها المشوب بالحذر حيال قدرها على التصدي لأي تحديات محتملة تنتج عن المتحور الجديد.

وتجري شركة أسترازينيكا دراسات في بوتسوانا وإسواتيني، حيث ظهر المتحور الجديد هناك أيضا، وذلك لجمع البيانات من أرض الواقع حول مدى فاعلية لقاحها في الحماية منه.