36.5 % ارتفاعا بقيمة التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات خلال عام

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال للعملاء بنسبة 36.5% خلال عام انتهى بنهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لسبتمبر عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والمنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة المالية، وصلت أرصدة التمويل متناهي الصغر في نهاية سبتمبر 2021 إلى نحو 24.4 مليار جنيه مقابل نحو 17.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2020 بزيادة نحو 6.5 مليار جنيه خلال عام.

ووصل عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات في نهاية سبتمبر 2021 إلى نحو 3 ملايين و394.4 ألف عميل مقابل نحو 3 ملايين و131.9 ألف عميل في نهاية سبتمبر 2020 بزيادة نحو 262.5 ألف عميل خلال عام بنسبة زيادة 8.4%.

واستحوذ النشاط التجاري على 61.4% من حجم التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات الأهلية في نهاية سبتمبر 2021، كما استحوذ النشاط الزراعي على حصة 18.7%، والنشاط الخدمي على 13.4%، والنشاط الإنتاجي على 6.5%.

كما استحوذ النشاط التجاري على 65.5% من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات الأهلية في نهاية سبتمبر 2021، واستحوذ النشاط الزراعي على حصة 16.1%، والنشاط الخدمي على 12.4%، والنشاط الإنتاجي على 6%.

واستحوذت الشركات على 56.6% من سوق التمويل متناهي الصغر بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 43.4% للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفئاتها الثلاثة أ، وب، وج.

كما استحوذت الشركات على 58.6% من عدد المستفيدين من سوق التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات الأهلية بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 41.4% للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفئاتها الثلاثة أ، وب، وج.