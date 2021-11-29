171 % زيادة في قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء من شركات التمويل العقاري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 170.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير الهيئة لشهر سبتمبر والصادر مؤخرا ومنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2021 إلى نحو 5.5 مليار جنيه مقابل نحو ملياري جنيه في نفس الفترة من عام 2020.

وأوضح التقرير أن عدد عقود التمويل العقاري بين الشركات والعملاء ارتفع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 4658 عقدا مقابل 2719 عقدا خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 71.3%.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري لتصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 176 مليون جنيه فقط في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 626.7%.

وبحسب شرائح الدخل، استحوذت الشريحة صاحبة الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على أكبر عدد من العملاء المستفيدين خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بعدد 3726 عميلا مقابل 1981 عميلا خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة 88.1%.

كما استحوذت هذه الشريحة على الحصة الأكبر أيضا من التمويلات بنحو 5.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل نحو 2 مليار جنيه بزيادة 174.6%.

ومن الشريحة صاحبة الدخل حتى 2500 جنيه شهريا، وصل عدد المستفيدين في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 547 مستفيدا بقيمة تمويلات نحو 88.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 21.6% و74.5% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن الشريحة صاحبة الدخل أكبر من 2500 وحتى 3500 جنيه شهريا، وصل عدد المستفيدين في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 385 مستفيدا بقيمة تمويلات نحو 64.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 33.7% و80.1% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت شركة الأهلي للتمويل العقاري على أكبر حصة سوقية من سوق التمويل من الشركات وفقا لقيمة التمويل الممنوح خلال أول 9 أشهر من 2021، بحصة 23.8% بقيمة تمويل نحو 1.3 مليار جنيه، تلتها شركة التعمير للتمويل العقاري بحصة 17% بقيمة تمويل 938.6 مليون جنيه، وشركة تمويل للتمويل العقاري بحصة 14.6% بقيمة 810.2 مليون جنيه.

وجاء في المركز الرابع شركة بداية للتمويل العقاري (التيسير سابقا) بحصة 9% بقيمة تمويل 498.5 مليون جنيه، ثم شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري بحصة 7.25% بقيمة 401.3 مليون جنيه.