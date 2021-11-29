البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وهبط بنحو 0.52%، إلى مستوى 11219 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قلص خسائره بنهاية تعاملات جلسة أمس الأحد، وهبط بنحو 1.34%، إلى مستوى 11277 نقطة، متأثرًا بالإعلان عن متحور أوميكرون.

وهبط مؤشرات البورصة في بداية تداولات جلسة أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، بعد الإعلان عن ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن جلسة أمس في البورصة المصرية استوعبت بالكامل تداعيات خبر إعلان اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضافت أن أي تراجعات جديدة في البورصة المصرية تتعلق بالمتحور الجديد ستكون مرتبطة بالتطورات العالمية الخاصة به مثل اتخاذ إجراءات جديدة بسببه أو إعلان أي مواصفات سلبية جديدة بخصوصه تثير المخاوف من جديد سواء عالميا أو محليا.