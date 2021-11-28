كيف ستتأثر أسعار هواتف المحمول بالجمارك الجديدة؟.. "شعبة الاتصالات" تجيب (فيديو)

كتب- علاء حجاج:

قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن أسعار الهواتف المحمولة قد تتحرك بنسبة تتراوح بين 6 و8% بسبب فرض ضريبة جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات.

وأضاف رمضان في بث مباشر على صفحة مصراوي عبر فيسبوك، إن التجار والوكلاء سيحاولون تحمل جزء من هذه الزيادة في صورة عروض ترويجية من أجل الحفاظ على المبيعات، لتكون نسبة الزيادة للمستهلك في حدود 2 أو3%.

وأشار إلى أن إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تقترب من 36% تقريباً، موزعة بين 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة و 1% وارد، بالإضافة إلى الجمارك الجديدة.

ونصح رمضان المستخدمين الراغبين في الشراء بالتحرك سريعاً واختيار أفضل العروض، وقال إن التجار حتى الآن يبيعون بالأسعار القديمة.