12 ديسمبر.. انطلاق الدورة السادسة من معرض "فوود أفريكا" بالقاهرة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

تشهد القاهرة انطلاق الدورة السادسة من فعاليات المعرض التجاري الغذائي المصري "فوود أفريكا Food Africa 2021"، تحت شعار "تذوق فرص النمو" في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان من شركة كونسبت المنظمة للمعرض اليوم الأحد، يأتي تنظيم المعرض برعاية ودعم كلٍ من وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وجهاز التمثيل التجاري.

وأضافت الشركة أن معرض "فوود أفريكا" حقق على مدار الدورات الخمس السابقة نجاحاً كبيراً في استقطاب العديد من المستثمرين والعارضين من جميع دول العالم، بالإضافة إلى المشترين الدوليين، مما ساهم بدوره في زيادة فرص مساهمة الشركات المحلية والدولية في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، والقطاع الزراعي وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ.

وذكرت أن ذلك أدى إلى ترسيخ مكانة المعرض بوصفه البوابة الرئيسية الحقيقية لجميع الشركات الراغبة في دخول سوق الأغذية والحاصلات الزراعية في أفريقيا.

وأعربت داليا قابيل، نائب رئيس شركة "كونسبت"، عن سعادتها باستضافة مصر واحداً من أهم المعارض التجارية على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه نشاط المعارض الدولية خلال الفترة الأخيرة والناتجة من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي يعكس نجاح مصر وإدارتها السياسية في التعامل مع هذه الأزمة بشكل محترف.

وأشارت إلى أنه تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المعرض من توسعات بين الممرات وتوفير أدوات التعقيم والتهوية بجميع الصالات.

وأضافت قابيل أن أهم ما يميز المعرض خلال هذه الدورة وجود فعاليات مميزة على هامش المعرض مثل "Dates Africa" والتي تقام للعام الثاني وتضم أهم منتجي التمور بمختلف أنواعها، الأمر الذي يضع مصر بمكانة مميزة في هذا القطاع محلياً ودولياً وخاصة أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

وذكرت أنه يتم التعاون في هذه الفاعلية مع الشريك الاستراتيجي لـ "Dates Africa"، وهو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والتي ترعى ملف التمور بالدول العربية المختلفة المنتجة للتمور، بالإضافة إلى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

كما سيتم تخصيص جناح "Fresh Africa" كملتقي يضم شركات الحاصلات الزراعية المصرية المهتمة بالتصدير خاصة لأفريقيا والمستوردين من الدول الأفريقية والعربية، على أن يتم عقد لقاءات عمل ثنائية بهذا الجناح لبحث إمكانية التعاون المشترك فيما بينهم، وفقا لداليا قابيل.

وأشارت قابيل إلى أنه سيقام علي هامش المعرض هذا العام أربعة فعاليات كبرى متمثلة في "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف، و"سي فوود أفريكا"، و"فريش أفريكا"، و"دايتس أفريكا"، بالإضافة إلى المؤتمر والذي يضم ندوات مختلفة وورش عمل عن سلامة الغذاء، والتصدير إلى أفريقيا، والتكنولوجيا في قطاع الصناعات الغذائية والتغليف، وغيرها.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 400 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة و التغليف والتصنيع الغذائى، ويشهد المعرض تواجد 22 دولة أجنبية سواء بأجنحة وطنية فردية مثل السعودية والهند والإمارات والكويت والأردن ولبنان وبولندا وباكستان وبيلاروسيا، بالإضافة إلى روسيا والتي تشارك لأول مرة بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، وفقا للبيان.