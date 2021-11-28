تحديث الصناعة: منح 250 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع في مصر"

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لنحو 250 منشأة صناعية من بينهم 41 منشأة في قطاع الصناعات الكيماوية، من إجمالي 298 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة، بحسب بيان مركز تحديث الصناعة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، يتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

ويعمل المركز حاليا على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنع، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم.

وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

وتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.