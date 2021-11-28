بزيادة 4500 جنيه للطن.. أسعار الزيت الحر ترتفع بنحو 25% خلال نوفمبر

كتبت-دينا خالد:

قال عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الزيت الحر ارتفعت خلال شهر نوفمبر الجاري بنسبة تتراوح بين 20 و25% بقيمة تتراوح بين 2500 و4500 جنيه للطن.

وأضاف لمصراوي، أن سعر طن زيت النخيل ارتفع إلى 23500 جنيه مقابل 21000 جنيه.

وزاد سعر طن زيت الصويا بنحو 4500 جنيه ليصل إلى 25000 جنيه مقابل 20500 جنيه خلال شهر نوفمبر، وارتفع زيت الأولين إلى 23000 جنيها مقابل 19000 جنيه، بحسب عصفور.

وأرجع عصفور هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار الخام عالميا، فضلا عن زيادة تكاليف الشحن وصعوبة الشحن نتيجة احترازات كورونا.

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

وأعلن علي المصيلحي، وزير التموين والإدارة الداخلية، رفع سعر زجاجة الزيت إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها على بطاقات الدعم، اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار زيت التموين، هذا العام، حيث سبق ورفعت الحكومة سعر العبوة اللتر من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، في يونيو الماضي