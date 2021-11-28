سعر عملة بيتكوين يتراجع تحت 55 ألف دولار بسبب متحور "أوميكرون"

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة 8% خلال آخر 7 أيام لتهبط تحت مستوى 55 ألف دولار خلال تعاملات اليوم لأول مرة في نحو شهر ونصف.

وشهدت الأيام الثلاثة الأخيرة أغلب الهبوط الذي شهدته أسعار عملة بيتكوين في الأسبوع الأخير وذلك بعد الإعلان عن اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في عدد من الدول، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 1.47% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 54304 دولارات في الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى تريليون و26 مليار دولار في العاشرة و45 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية يوم الثلاثاء الماضي 9 نوفمبر متجاوزة مستوى 68 ألف دولار محطمة قمتها السابقة والتي سجلتها في 20 أكتوبر الماضي فوق 66 ألف دولار، ولكنها تراجعت بعد ذلك إلى تحت مستوى 60 ألف دولار قبل أن تنخفض مجددا في الأيام الأخيرة مع أنباء اكتشاف متحور أوميكرون.

ووصلت أسعار عملة إيثريوم إلى مستوى 4058 دولارا خلال تعاملات اليوم بنسبة تراجع 2.57% خلال آخر 24 ساعة، و6.68% خلال الأسبوع الأخير، بقيمة سوقية تصل حاليا إلى 481 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 7714 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.