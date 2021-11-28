متحور "أوميكرون" يهوي بالبورصات الخليجية في أول جلسة بعد الإعلان عنه

كتب- مصطفى عيد:

شهدت عدد من البورصات الخليجية تراجعات كبيرة خلال التعاملات الصباحية لأول جلسة بعد الإعلان عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" والذي تم اكتشافه في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية وأثار الذعر في الأسواق العالمية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية "تاسي" بنحو 4.1% منخفضا بنحو 462 نقطة ووصل إلى مستوى 10838 نقطة في حدود العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، حيث هبطت 203 أسهم مقابل ارتفاع سهمين فقط.

كما هبط مؤشر سوق دبي المالي في الإمارات بنسبة 4.53% منخفضا بنحو 143 نقطة ووصل إلى مستوى 3027 نقطة، وانخفض 29 سهما مقابل ارتفاع سهم واحد.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.3% ووصل إلى مستوى 8260 نقطة، وانخفضت أسهم عدد من الشركات منها الدار بنسبة 2.2%، واتصالات بنسبة 2.57%.

وانخفض مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت بنسبة 2.26% خلال التعاملات الصباحية اليوم بنحو 175 نقطة، ووصل إلى مستوى 7545 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.43% ووصل إلى مستوى 6955 نقطة.

وفي بورصة قطر انخفض المؤشر بنسبة 2.54% فاقدا نحو 299 نقطة ووصل إلى مستوى 11491 نقطة، وتراجعت مكاسبه السنوية إلى 10.22%.

بينما كانت بورصة البحرين الأقل خسارة حتى الآن، حيث خسر المؤشر العام 0.71% فاقدا 12.58 نقطة ووصل إلى 1767 نقطة.

وكان الإعلان عن اكتشاف متحور جديد "مثير للقلق" بحسب توصيف منظمة الصحة العالمية عصف بالأسواق العالمية ومؤشرات العديد من البورصات وعلى رأسها البورصة الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة، إلى جانب انخفاض حاد بأكثر من 10% في أسعار البترول التي اقتربت من مستوى 70 دولارا، بينما ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 1.5% قبل أن يفقد بعض المكاسب.