سعر الذهب اليوم الأحد يرتفع في مصر في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات، وزاد الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا.

وصعدت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا.

وزادت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 788 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 901 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1802 دولار للأوقية، بختام تعاملات جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع.

اليوم إجازة بالبورصات العالمية.

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