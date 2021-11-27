رئيس البورصة: 34.2 مليار جنيه حجم الاكتتابات منذ 2010

كتبت شيماء حفظي:

قال محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قيمة أنشطة الاستحواذات بلغ 48.2 مليار جنيه خلال آخر 4 سنوات، فيما بلغ حجم الاكتتابات نحو 34.2 مليار جنيه خلال 10 سنوات منذ 2010.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر البورصة للتنمية اليوم السبت بمحافظة بورسعيد.

وأوضح فريد، أن البورصة المصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة.

وتضم البورصة صندوقا وحيدا للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة، وفقا لفريد.

وأضاف أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغ 235 شركة موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 714 مليار جنيه حتى يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن عدد السندات المقيدة بلغ 181 إصدار موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.28 تريليون جنيه في 24 نوفمبر عام 2021.

وقال إن الطروحات العامة بالبورصة بلغت 18.5 مليار جنيه قيمة الطروحات منذ يناير عام 2018، وأكثر من 22.5 مليار جنيه قيمة الطروحات العامة والخاصة منذ عام 2017، وبلغت عدد الاكتتابات الأولية 18 اكتتاب منذ يناير عام 2017.