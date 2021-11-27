عضو إدارة البورصة: 87 مليار جنيه حجم صناديق الاستثمار في مصر

انطلاق اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "رايز أب"

محافظ بورسعيد: الطرح في البورصة فرصة لتنمية المشروعات الخاصة في منطقة

كتبت شيماء حفظي:

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن عدد صناديق الاستثمار في مصر بلغ 110 صناديق بحجم 87 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذا الحجم منخفض مقارنة بالودائع المصرفية أو الاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر البورصة للتنمية اليوم السبت بمحافظة بورسعيد بحضور رئيس البورصة ومحافظ بورسعيد.

وأوضح أبو السعد، أن صناديق الاستثمار تسهل على المستثمر اختيار الوقت المناسب ووجه الاستثمار الأمثل.

وأشار إلى أن كيانات صناديق الاستثمار تراقب عليها 5 جهات رقابية، وهي أكثر مكان أمانا للاستثمار.

"المستثمر يتحمل مخاطر الاستثمار فيما يوفر الصندوق كيان لديه حوكمة للحفاظ على حقوق المستثمر" بحسب أبو السعد.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تستثمر في قطاع محدد منها المنتجات المصرفية أو أدوات الدخل الثابت، وصناديق تستثمر في الأسهم المدرجة في البورصة وأخرى إسلامية متوافقة مع الشريعة.