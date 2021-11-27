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انطلاق اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "رايز أب"

02:54 م السبت 27 نوفمبر 2021
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كتب-علاء حجاج:

انطلقت منذ قليل اليوم السبت فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر رايز أب من أمام أهرامات الجيزة.

وكان مؤتمر رايز أب انطلق مساء الخميس الماضي واستمر أمس ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم السبت.

ويأتي مؤتمر رايز أب هذا العام تحت شعار "الابتكار الخالد"، وجاء اختيار الأهرامات كمكان للمؤتمر لتذكير بروعة التراث المصري والقدرة البشرية المصرية التي صنعت حضارة ذات تأثير خالد تخطى حدود الزمن، ومنها يتجلى موضوع المؤتمر وهو: "الابتكار الخالد".

ويستضيف مؤتمر Riseup هذا العام أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة على مدار 3 أيام وما يزيد عن 150 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

كما يهدف لاستضافة 50 ورشة عمل من أجل هدف هو: زيادة فرص الاستثمار.

وقال محمد الديب، مدير التسويق مؤتمر رايز أب لريادة الأعمال، لمصراوي أمس إن رايز أب تعمل على توصيل المستثمرين بالشركات الصغيرة ورواد الأعمال لمساعدتهم على توسيع أعمالهم.

وخلال السنوات الماضية استطاعت شركات ناشئة في الحصول على تمويلات من شركات كبرى، بحسب الديب.

مؤتمر رايز أب أهرامات الجيزة شعار الابتكار الخالد

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