التصديري للكيماويات يخطط لمضاعفة صادراته إلى 6.5 مليون دولار بحلول 2023

كتبت-شيرين صلاح:

يخطط المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار عام 2023، بحسب بيان للمجلس اليوم السبت.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مصر سوف تحقق إنجازًا كبيرًا في عالم الصادرات بنهاية العام حيث ستحقق حجم صادرات تقدر بقيمة 30 مليار دولار.

وأوضح أن صادرات شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الافريقية، مشيرا إلى أن السوق الأفريقي سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية.

وأكد أبو المكارم أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية أثر بشكل كبير على الإنتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلي وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير.