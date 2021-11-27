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غدًا.. أول اجتماع لقيادة وزارة المالية في العاصمة الإدارية

11:40 ص السبت 27 نوفمبر 2021
غدًا.. أول اجتماع لقيادة وزارة المالية في العاصمة الإدارية

وزير المالية محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إنه من المقرر عقد أول اجتماع للدكتور محمد معيط وزير المالية مع قيادات وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة صباح غد الأحد.

وأضاف أبو عيش، خلال حوار مفتوح مع شباب الصحفيين، أنه بداية من الشهر المقبل ستبدأ قطاعات الوزارة في الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية بشكل تدريجي.

وذكر أن هناك 3 إدارات أساسية ستكون أولى الإدارات التي ستنتقل للعمل في العاصمة الجديدة من بينها إدارة الأمن.

محمد معيط وزارة المالية العاصمة الإدارية الجديدة

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