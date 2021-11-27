انخفاض الجمبري والمكرونة وارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 30 و50 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، اليوم السبت، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.