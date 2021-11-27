البطاطس عند 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات السبت
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 5 و9 جنيهات.
البسلة بين 3 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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