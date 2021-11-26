مدير تسويق رايز أب: هدفنا توصيل المستثمرين بالشركات الناشئة في مصر

كتبت-ياسمين سليم:

قال محمد الديب، مدير التسويق مؤتمر رايز أب لريادة الأعمال، إن اختيار أهرامات الجيزة لعقد مؤتمر رايز أب جاء نظرًا لقيمتها الكبيرة حول العالم، كما أنها تجسيدًا للابتكار الخالد والذي يعد شعارًا لمؤتمر رايز أب هذا العام.

وأوضح لمصراوي أن هناك أنواع من الابتكارات أثرها لا يفنى مثل الأهرامات، لذلك نشجع رواد الأعمال على تنفيذ شركات وابتكارات أثرها يدوم طويلًا وتستطيع تغيير مستقبل العالم.

وتعقد رايز أب هذا العام مؤتمرها السنوي بالقرب من أهرامات الجيزة.

وبحسب الديب فإن رايز أب تعمل على تشجيع وبناء شركات جديدة ودعم رواد الأعمال.

وأضاف أن مؤتمر رايز أب هذا العام يضم متحدثين من دول كثيرة حول العالم، وهو أمر لم يكن يحدث في السنوات الماضية.

وقدر الديب عدد المتحدثين خلال فاعليات رايز أب هذا العام بنحو 250 متحدثًا من مصر ودول العالم.

وقال إن رايز أب تعمل على توصيل المستثمرين بالشركات الصغيرة ورواد الأعمال لمساعدتهم على توسيع أعمالهم.

وخلال السنوات الماضية استطاعت شركات ناشئة في الحصول على تمويلات من شركات كبرى، بحسب الديب.

و يستضيف مؤتمر Riseup هذا العام أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة على مدار 3 أيام وما يزيد عن 150 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

كما يهدف لاستضافة 50 ورشة عمل من أجل هدف هو: زيادة فرص الاستثمار.

ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور مختلفة بغية ربط الابتكار بمجالات عدة. أولها: مرحلة تكوين رأس المال لكل المهتمين بتنمية الأموال والاستثمار، وثانيها: مرحلة الإبداع في كل ما يتعلق بالثقافات والاقتصاد الإبداعي، وثالثها مجال التكنولوجيا، ذلك المجال المزدهر الذي ينمو بشكل كبير.