زيادة 20% في أسعار البن بمصر بعد قفزة "القهوة" عالميا

كتبت - دينا خالد:

يقول حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البن في زيادة مستمرة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف فوزي، أن أسعار البن الخام ارتفعت خلال العام الجاري بنحو 20% محليا، ونحو 50% عالميا، مقارنة بأسعار بداية العام.

وأرجع فوزي هذة الزيادة، إلى ارتفاع أسعار البن عالميا، نتيجة تضرر جزء كبير من محصول البن في البرازيل بسبب الصقيع، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الدولي.

وارتفعت أسعار القهوة خلال تعاملات الخميس الماضي وعززت مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو عشر سنوات نتيجة القلق المتصاعد بشأن نقص الإمدادات والمعروض في الأسواق العالمية.

وقفز سعر قهوة أرابيكا بنسبة 85% في بورصة نيويورك منذ بداية العام الجاري بفعل نقص المحاصيل.

ويأتي ذلك في أعقاب تضرر المحاصيل الزراعية في البرازيل بسبب موجتين من الجفاف والصقيع أثرتا سلبا على القطاع الزراعي في الدولة اللاتينية.

وتلقت عقود القهوة دعما من تعطل سلاسل الإمداد وتأخر حركة الشحن حول العالم، وهو أمر دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع في أغلب الدول أبرزها الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم مارس بنسبة 0.2% مسجلة مستوى 2.3530 دولار للرطل، وذلك بعد الصعود إلى مستوى 2.3835 دولار للرطل في وقت سابق بجلسة الخميس الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يناير عام 2012.

ويتراوح سعر كيلو البن السادة المطحون في الأسواق بين 120 و130 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المحوج بين 140 و160 جنيها، بحسب فوزي.

وأشار فوزي إلى أن الأسعار تختلف وفق المنتج والاسم التجاري في السوق وتكاليف التشغيل، وتكلفة التعبئة.

وكانت أسعار البن ارتفعت 10% في السوق المحلي خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لقول فوزي سابقا.

وبحسب فوزي تستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

وتابع فوزي، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الإقبال لم يتأثر، "من يعتاد على القهوة لن يتركها".

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء خلال نوفمبر الجاري، بلغت قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص 9 ملايين و140 ألف دولار، أي نحو 146 مليونا و240 ألف جنيه في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت قيمتها مليون و990 ألف دولار، ما يعادل نحو 31 مليونا و840 ألف جنيه، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ حجم استهلاك المصريين من القهوة خلال العام المالي 2019/2020 حوالى 38.82 ألف طن في مقابل 38.58 ألف طن خلال 2018/2019 بنمو %0.6 وفقا لإحصائيات منظمة القهوة العالمية «ICO»، حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، كأكبر الدول المستهلكة.

ويستهلك العالم حوالى نصف تريليون كوب سنويًا، حيث تعتبر القهوة ثان أكبر سلعة تجارية في العالم بعد النفط، كما أن البن يوفر مادة الكافيين للمشروبات الغازية، وبعض المستحضرات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.