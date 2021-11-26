بينها الدواجن والسكر.. تراجع أسعار عدد من السلع في الأسواق الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت عدد من أسعار السلع خلال الشهر الجاري بعد ارتفاعات مستمرة خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وارتفعت أسعار بعض هذه السلع نتيجة الزيادة العالمية للخامات، وأخرى بسبب تراجع المعروض بالأسواق.

ويرصد لكم مصراوي في هذا التقرير أسعار السلع التي انخفضت خلال نوفمبر الجاري.

أسعار السكر الأبيض

شهدت أسعار طن السكر الأبيض تراجع خلال الفترة الماضية بين 500 و600 جنيه للطن، وفقا لقول حسن الفندي عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

ويتراوح سعر الطن حاليا بين 10400 و10500 جنيه مقابل 11 ألف جنيه للطن أكتوبر الماضي.

وأرجع الفندي انخفاض الأسعار إلى تدخل وزارة التموين ضخ كميات من السكر الأبيض بالأسواق، ما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار بالأسواق.

أسعار الدواجن والبيض

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء خلال الشهر الجاري، بعد ارتفاعات كبيرة في الأسواق خلال أكتوبر الماضي.

ووفقا لقول الدكتور محمد الشافعي عضو غرفة الصناعات الغذائية ونائب الاتحاد منتجي الدواجن سابقا، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجع إلى 22 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا بالمزرعة.

وبحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق يتراوح بين 27 و28 جنيهًا.

كما شهدت كرتونة البيض تراجعا بالمزرعة لتصل إلى 40 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا.

ويصل متوسط سعر كرتونة البيض بالأسواق بين 45 و46 جنيهًا، بحسب السيد.

وانخفض سعر الكتكوت حاليا بين 5 و6 جنيهات مقابل 9 جنيهات و15 جنيهًا قبل التراجع.

وتراجعت أسعار الدواجن مع انخفاض الطلب بالأسواق، بحسب الشافعي.

أسعار الخضروات

انخفضت أسعار عدد من الخضروات بالأسواق الفترة الحالية بين 15 و30%، نتيجة زيادة المعروض، وفقا لقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية.

وقالت الشعبة، في بيان لها الثلاثاء الماضي، إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة زيادة المعروض في ظل أن الأسعار تحكمها آليات السوق، وأشار تقرير الشعبة إلى أن الأسعار جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات:

سعر كيلو الطماطم:

جملة: من 2 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البصل:

جملة: من 2.5 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس:

جملة: من 5 إلى 6 جنيهات.

تجزئة: من 8 إلى 9 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء:

جملة: من 5 إلى 6 جنيهات.

تجزئة: من 7 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي:

جملة: من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان:

جملة: من 1.5 إلى 2 جنيه.

تجزئة: من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو الخيار:

جملة: 3 إلى 4 جنيهات.

تجزئة: من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية:

جملة: من 2 إلى 2.5 جنيه.

تجزئة: من 3 إلى 4 جنيهات.

سعر كيلو البسلة:

جملة: من 6 إلى 7 جنيهات.

تجزئة: من 9 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو القلقاس:

جملة: من 2.5 إلى 3 جنيهات.

تجزئة: من 5 إلى 6 جنيهات.