من أمام الأهرامات.. استمرار فعاليات مؤتمر رايز أب لليوم الثاني على التوالي

كتبت - ياسمين سليم:

تصوير: إسلام فاروق

بدأت فعاليات مؤتمر Rise up لريادة الأعمال اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي من أمام أهرامات الجيزة.

وكان مؤتمر رايز أب انطلق مساء أمس باستضافة رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي تحدث عن مستقبل الاستثمار في ظل ارتفاع التضخم وأزمة كورونا.

ويأتي اختيار رايز أب الأهرامات كمكان للمؤتمر لتذكير بروعة التراث المصري والقدرة البشرية المصرية التي صنعت حضارة ذات تأثير خالد تخطى حدود الزمن، ومنها يتجلى موضوع المؤتمر وهو: "الابتكار الخالد".

وخلال فعاليات أمس كشفت رايز أب عن هولوجرام لطلعت حرب، والذي وافق تاريخ ميلاده أمس، والذي يعد رائد التقدم الاقتصادي الكبير في مجال ريادة الأعمال وتنوعها في مصر.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر Riseup هذا العام أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة على مدار 3 أيام وما يزيد عن 150 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

كما يهدف لاستضافة 50 ورشة عمل من أجل هدف هو: زيادة فرص الاستثمار.

ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور مختلفة بغية ربط الابتكار بمجالات عدة. أولها: مرحلة تكوين رأس المال لكل المهتمين بتنمية الأموال والاستثمار، وثانيها: مرحلة الإبداع في كل ما يتعلق بالثقافات والاقتصاد الإبداعي، وثالثها مجال التكنولوجيا، ذلك المجال المزدهر الذي ينمو بشكل كبير.