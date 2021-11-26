سعر الذهب اليوم يرتفع والجرام يقفز 5 جنيهات بمنتصف التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة، في مصر، للارتفاع بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار الصباح.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات بحلول الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الجمعة، مدعومًا بزيادة أسعار الخام عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 528 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 678 جنيهًا.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 791 جنيها.

واستقر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 904 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6328 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، عالميًا، وسط مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.46 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1797.70 دولار.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2% من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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