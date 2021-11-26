سعر الذهب اليوم: تراجع طفيف للجرام في بداية التعاملات

كتبت - شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، في مصر، مع بداية التعاملات، وانخفض جنيها للجرام، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 673 جنيهًا.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 786 جنيها.

واستقر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 898 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا أمس لكنه ظل تحت مستوى 1800 دولار، وتداول المعدن الخام عند حوالي 1790 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.11%، مقارنة بختام تعاملات جلسة الأربعاء.

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