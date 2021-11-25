قمة رايز أب تنطلق من أمام الأهرامات باستضافة نجيب ساويرس

كتبت-ياسمين سليم:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلق مؤتمر Rise up لريادة الأعمال اليوم الخميس من أمام أهرامات الجيزة ومن المقرر أن يستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وبدأ مؤتمر رايز أب باستضافة رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي تحدث عن مستقبل الاستثمار ورحلته في الاستثمار.

ويأتي اختيار رايز أب الأهرامات كمكان للمؤتمر لتذكير بروعة التراث المصري والقدرة البشرية المصرية التي صنعت حضارة ذات تأثير خالد تخطى حدود الزمن، ومنها يتجلى موضوع المؤتمر وهو: "الابتكار الخالد".

ويوافق اليوم تاريخ ميلاد أحد رجال الأعمال الأكثر شهرة في تاريخ مصر، وهو طلعت حرب الذي يعد رائد التقدم الاقتصادي الكبير في مجال ريادة الأعمال وتنوعها في مصر.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر Riseup هذا العام أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة على مدار 3 أيام وما يزيد عن 150 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

كما يهدف لاستضافة 50 ورشة عمل من أجل هدف هو: زيادة فرص الاستثمار.

ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور مختلفة بغية ربط الابتكار بمجالات عدة. أولها: مرحلة تكوين رأس المال لكل المهتمين بتنمية الأموال والاستثمار، وثانيها: مرحلة الإبداع في كل ما يتعلق بالثقافات والاقتصاد الإبداعي، وثالثها مجال التكنولوجيا، ذلك المجال المزدهر الذي ينمو بشكل كبير.