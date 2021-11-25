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قائمة "الجزايرلي" للمنشآت الصغيرة.. نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

05:22 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحا انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إنه فاز بالتزكية 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، مهندس طارق توفيق شركة القاهرة للدواجن، وأيمن قرة شركة كونسوقرة للتوكيلات والاستشارات الفنية، ودكتور محمد الشافعي شركة الاسماعيلية مصر للدواجن، ومحمود بزان شركة هيرو للصناعات الغذائية.

وفاز بالتزكية في قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، محمد باشنفر الشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن سيكو سولت، وأحمد العيوطي شركة النيل للتصنيع الزراعي، ومحمد الدماطي شركة التطوير للصناعات الغذائية، ومحمد شكري شركة مصر للمستحضرات الغذائية.

وفاز بالانتخاب في قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 4 مرشحين، المهندس أشرف الجزايرلي شركة مشرق لتنمية الأعمال، إبراهيم إمبابي مؤسسة إبراهيم صبحي الحسانين الإمبابي، وأحمد الفندي شركة سيما للتصنيع الغذائي، وسعيد بدر شركة اطايب البدر للصناعات الغذائية.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات خالد عبد العظيم محمد الشافعي مصر للدواجن

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