الدماطي: 15% ارتفاعا بأسعار منتجات دومتي وتوقعات بزيادة جديدة في ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد الدماطي رئيس شعبة الألبان ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، لمصراوي، إن أسعار منتجات دومتي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأرجع الدماطي ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي إلى زيادة أسعار الخامات عالميا هذا العام بين 10 و80% حسب نوع الخام الغذائي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن العالمي.

وارتفع سعر حاوية الشحن إلى 15 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار قبل الزيادة.

وذكر الدماطي لمصراوي، أن هناك زيادة جديدة بمنتجات الشركة تصل إلى 5% خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

وعن حجم مبيعات الشركة هذا العام قال الدماطي، إن حجم المبيعات وصل 3.3 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة الوصول بحجم المبيعات إلى أكثر من 4 مليارات جنيه.

خطط توسعات الشركة

قال الدماطي إن الشركة تستهدف إنشاء خطين للمخبوزات خلال النصف الأول من العام المقبل، أحدهما لإنتاج الساندوتشات والآخر للكرواسون.

كما تستهدف الشركة إنشاء خط جديد للعصائر خلال النصف الأول من العام، بحسب الدماطي.

وتصل التكلفة الإنتاجية للثلاث خطوط الجديدة ما بين 100 و120 مليون جنيه، بحسب الدماطي.

وسيتم طرح المنتجات من الثلاثة خطوط خلال النصف الثاني من 2022.

ويبلغ حجم الإنتاج اليومي للشركة مليون ساندوتش وبعد التوسعات بالخطوط الثلاثة ستصل إلى 1.6 مليون ساندوتش.

وقال الدماطي إن الشركة وقعت اتفاقية شراكة مع شركة هولندية "فيريزلاند كامبينا" للدخول بمنتجات الشركة لأسواق جديدة مثل المغرب وليبيا وساحل العاج خلال الفترة المقبلة.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى 45 شركة، بحسب الدماطي.

يذكر أن شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تأسست عام 1988، وهي تعمل في إنتاج وتسويق وتوزيع منتجات الجبنة والعصائر الطبيعية والمشروبات.