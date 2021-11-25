مذكرة تفاهم بين "اتصال" وجامعة العلمين الدولية للتعاون في ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية

كتب - علاء حجاج:

أعلنت منظمة "اتصال" عن توقيعها لمذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة العلمين الدولية ويمثلها الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، للتعاون فى مجالات ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية وبناء القدرات والبحث والتطوير وتدريب الطلاب وكذلك تنظيم الأحداث المشتركة وجلسات التوعية وتنظيم معارض العمل.

وقال عصام الكردى رئيس الجامعة، إن التعاون مع منظمة اتصال ذو أهمية خاصة لدعم تنفيذ رؤية ورسالة جامعة العلمين الدولية والتي تسعى إلى ترسيخ روح الإبداع والابتكار لخدمة المجتمع والبحث العلمي البيني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال كما تسعى إلى تأهيل جميع الطلاب لوظائف المستقبل من خلال البرامج الأكاديمية البينية المتطورة والتدريب العملي بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتميزة في المجالات المختلفة.

وقال حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال إن المنظمة تلعب دورا بارزا في دعم الابتكار والإبداع ورواد الأعمال كما تُعد الحضانات التكنولوجية أداة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص تنافسية لمصر في الخارج كما أنها تساهم في تحسين معيشة الأفراد وجزء من استراتيجية مصر ورؤية القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال والمبتكرين

وحضر مراسم التوقيع الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لـ اتصال.

يذكر أن جامعة العلمين الدولية هي إحدى الجامعات الأهلية الجديدة من ضمن خطة الدولة لإنشاء 14 جامعة أهلية في ربوع مصر، وتم افتتاحها في عام 2020 بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020 وتقع في مدينة العلمين الجديد