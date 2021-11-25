الإحصاء: ارتفاع 2.2% في الصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضي

كتبت – ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليوم الخميس، ارتفاع الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 2.2% مقارنة بأغسطس.

وقال المركزي للإحصاء، إنه تم حديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012-2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.05 خلال شهر سبتمبر 2021 (أولـي) مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.20٪، وفقا للبيان.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 144.33 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 138.05 بارتفــاع 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

ووفقا للبيان، بلـغ الرقـم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 129.04 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 121.72 بارتفاع 6.01٪ وذلك لزيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا.

بينما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 365.42 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 389.93 بنسبة انخفاض 6.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 98.25 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 121.89 بنسبة انخفاض 19.39% وذلك يرجع لانخفاض الطلب على عدد من الأجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم الشتاء.