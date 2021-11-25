البورصة ترتفع في نهاية الأسبوع بدعم مشتريات عربية

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وبحلول نهاية تعاملات اليوم الخميس، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنحو 0.7% إلى مستوى 11431 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.5%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب اليوم، صافي شراء بقيمة 57.6 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 40 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 17.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض 0.15% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11353 نقطة.