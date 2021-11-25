"رضوان للمنتجات الحديدية" تدرس التقدم للحصول على رخصة إنتاج بليت

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد رضوان رئيس شركة رضوان للمنتجات الحديدية وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركة تدرس التقدم للحصول على رخصة لإنشاء مصنع بليت وأسياخ المسلحة، بتكلفة إنتاجية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وعادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتوسع في الترخيص لإنتاج منتجات البليت والحديد الإسفنجي والمكورات محليًا، من خلال طرح كراسة الاشتراطات والضوابط الخاصة بإقامة 6 مشروعات الشهر الجاري.

وكانت آخر رخصة طرحتها الهيئة، لإنتاج الحديد، في 2010، والتي امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة.

وذكر رضوان أن المصنع سيكون بالشراكة مع مستثمر صيني، مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة الكهرباء للحصول على 20 ميجا وات لإمكانية تشغيل المصنع بتكلفة 58 مليون جنيه، لكنها مازالت تتفاوض مع الوزارة لخفض هذه القيمة إلى 30 مليون جنيه.

وأشار رضوان، إلى أنه نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل تتفاوض الشركة مع الوزارة لخفض التكاليف، كما تبحث رضوان الصناعات الحديدية عن شركة لأخذ الكهرباء منها في حالة عدم الاتفاق مع الوزارة.

ويتراوح حجم استثمارات شركة الرضوان للصناعات الحديدية هذا العام بين 100 و120 مليون جنيه، بتخريد السيارات الملاكي.