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الاتصالات: نستهدف تسجيل 5 ملايين مواطن على منصة مصر الرقمية مطلع 2022

01:47 م الخميس 25 نوفمبر 2021
الاتصالات: نستهدف تسجيل 5 ملايين مواطن على منصة مصر الرقمية مطلع 2022

غادة لبيب نائب وزير الاتصالات

كتبت - علاء حجاج:

قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، إن عدد المسجلين على بوابة منصة مصر الرقمية وصل إلى 3.5 مليون مواطن، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 5 ملايين مواطن مع بداية العام المقبل.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها اليوم الخميس، نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات علي هامش قمة ريدهات لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر.

وقالت لبيب، إن الوزارة تخطط لرقمنة كافة الخدمات الحكومية الأكثر احتياجا خلال عامين، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب 65 ألف موظف حكومي حتى الآن للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن الانتقال للعاصمة سيكون نوعيا كمرحلة أولى، وليس مكانيًا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن العاصمة تعد مدينة رقمية ذكية ضمن 14 مدينة سيتم تأسيسها علي مستوى الجمهورية

غادة لبيب وزارة الاتصالات منصة مصر الرقمية

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