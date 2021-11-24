لماذا تراجع سعر الذهب بالبورصات العالمية أمس؟

كتبت- شيرين صلاح:

أرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر الذهب أمس بالبورصات العالمية إلى إعلان الرئيس الأمريكي جون بايدن عن ترشيح جيروم باول، للاستمرار في منصبه رئيسًأ للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مما نتج عنه اطمئنان المستثمرين، ودفعهم للتخلي عن الذهب بعض الشيء كملاذ آمن.

وتراجع سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية بختام تعاملات جلسة أمس إلى نحو 1789 دولارًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وانعكس ذلك على سعر الذهب في السوق المحلي وانخفض سعر الجرام أمس 19 جنيها على مدار اليوم.

كما دعم إعلان أمريكا السحب من الاحتياطي الاستراتيچي للنفط لديها ودعوة الدول الكبرى لذلك للحد من ارتفاعات سعر البترول، تراجع الذهب.

وقالت وكالة رويترز إن عوائد الدولار والسندات تعززت مع التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع العام المقبل مدعومة بإعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وذكر واصف أنه مع بداية جلسة اليوم الأربعاء بدأ الذهب يسترد جزءًا من خسائر أمس، مشيرا إلى أن البورصة في حالة تذبذب وفي انتظار بورصة نيويورك في بداية التداولات لمعرفة السعر اليوم.

وبحسب بيانات وكالة، بلومبرج سجل سعر أوقية الذهب حوالي 1786 دولارًا في الساعة 2:25 ظهرا بتوقيت القاهرة.

توقعات أسعار الذهب

وعن التوقعات لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قال واصف إنه من الصعب توقع إلى أين يتجه الذهب بالبورصات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن مبيعات الذهب بالسوق المحلي في أول 9 أشهر من العام شهدت طفرة بسبب ثبات سعر الجرام بالسوق خلال النصف الأول من 2021 والذي شجع المواطنين على الشراء والاستثمار.

وأشار إلى مبيعات الربع الأخير من العام وتحديدا منذ بداية دخول المدارس تشهد تراجعًا كبيرًا.