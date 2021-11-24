تنمية المشروعات: ضخ 106 ملايين جنيه في 3 محافظات ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال صلاح ماجد، مدير المنطقة الرابعة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 106 ملايين جنيه، نفذت حوالي 3705 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة ومدينة برج العرب بالإسكندرية.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، تشمل المنطقة الرابعة بالجهاز محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح، والإسكندرية، ومدينة برج العرب.

وأضاف صلاح ماجد أن جهاز تنمية المشروعات قدم منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن حزمة من الخدمات غير المالية بالمراكز المستهدفة من المبادرة تضمنت عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد حوالي 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز ومناقشة قانون تنمية المشروعات الجديد والمزايا التي يقدمها لأصحاب المشروعات.

كما تم توفيق أوضاع 30 مشروعا واستصدار 150 ترخيصا نهائيا ومؤقتا، واستخراج 55 شهادة تصنيف ومزايا، كما تم إعداد مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى لبدء مشروعاتهم، وتم تسجيل 21 مشروعا بسجل الموردين، وإتاحة خدمة الباركود لعدد 3 مشروعات، وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز، وفقا لماجد.

ونظم فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة برج العرب سلسلة من الندوات لتنمية مهارات وتأهيل السيدات بمقر جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي بقرية بهيج، وذلك بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات.

ووفقا للبيان، استهدفت هذه الندوات بهدف إلقاء الضوء على أهمية مساهمة المرأة في تحسين المستوى الاقتصادي لأسرتها، وتعريف السيدات المشاركات بخطوات إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح ماهر عطية، مدير فرع الجهاز ببرج العرب، أن الفرع نظم ما يقرب من 20 ندوة تعريفية، تناولت الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات القائمة ولهؤلاء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

كما ناقشت هذه الندوات، التي شهدت مشاركة فعالة من أهالي قرى ومدن برج العرب، المزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات، وفقا لماهر عطية.

وأكد عطية أن المواطنين يمكنهم التوجه لمقر الجهاز في مدينة برج العرب (بالمجاورة السادسة - الإسكان التجاري - عمارة رقم 3) للتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز.