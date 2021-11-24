بلغاريا ترغب في استيراد الغاز المصري وتدرس الانضمام لمنتدى شرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وديان انجيلوف كاتراتشيف السفير البلغاري بالقاهرة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي المصري، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير والسفير البلغاري على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً والتي تشهد تفاهماً وتقارباً مستمراً، ويعمل الجانبان المصري والبلغاري على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون المشترك.

وأبدى السفير رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة في تلبية جانب من احتياجاتها من الطاقة، كما عبر عن اهتمام بلاده بدراسة الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط وما يمثله من إطار عادل يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.

كما أشار السفير إلى متابعة ومراقبة بلاده عن كثب لما يحققه قطاع البترول المصري من نجاحات وما تشهده صناعة البترول المصرية من تطورات إيجابية وما يمثله من أهمية للاقتصاد بمصر التي قدمت تجربة إصلاحية واعية كان لها أكبر الأثر فيما تحققه من نجاحات.

ورحب الوزير بما طرحه السفير خلال المباحثات، مؤكداً أن مصر التي سعت لإنجاز منتدى غاز شرق المتوسط وجعلت منه منظمة فاعلة في وقت قياسي، ترحب دائماً بالتعاون مع الجميع، وأن تلك رسالتها التي تحرص عليها، حيث أثبتت التجربة المصرية مدى ما يحققه الاستقرار والتعاون من نجاحات اقتصادية تؤثر إيجابياً في مسيرة الأوطان وتحقيق الطموحات.

وأضاف الملا أن العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها، وأشار لإيجابية مُجمل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الأهمية التي توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها.