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بتروجت توقع بروتوكول تعاون مع بكتل الأمريكية لتدريب الكوادر البشرية

10:50 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بتروجت وشركة بكتل الأمريكية في مجال التدريب والدعم الفني لاختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروعات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس كريم الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة بكتل في مصر.

وبموجب البروتوكول ستقدم شركة بكتل برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بشركة بتروجت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تشغيل المشروعات واختبارات التشغيل، وإعداد وإصدار واعتماد آليات وإجراءات ومعايير العمل وفقاُ لأحدث النظم العالمية المتبعة لاستخدامها وتطبيقها في المشروعات المستقبلية.

وقالت الوزارة إن هذه الاتفاقية تمثل عنصر دعم لجهود بتروجت باعتبارها الذراع التنفيذي لقطاع البترول، وتأتي ضمن برنامج الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات بأعلى معايير للجودة وأسرع معدلات للأداء سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتضمن البروتوكول دعم تعاون الشركتين في تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، والذي يتم تنفيذه من خلال ائتلاف شركات إنبي وبتروجت وبكتل، ويُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع البترول.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركة بتروجت شركة بكتل الأمريكية

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