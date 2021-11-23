"القابضة الكيماوية" تتلقى دراسة تطوير "الدلتا والنصر للأسمدة" الشهر الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة ستتلقى الدراسة النهائية، من الاستشاري حول تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، التابعتين لها، قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة القابضة، بحثت الأسبوع الماضي، الدراسة المبدئية المقدمة من الاستشاري، وكان لها ملاحظات على الدراسة المبدئية، وتم مناقشتها، فيما تنتظر التقرير النهائي للدراسة.

واختارت القابضة، استشاريًا لدراسة متطلبات التطوير في شركتي النصر للأسمدة والنصر للأسمدة، لتلقي العرض الفني والاقتراحات المتعلقة بتطوير الشركتين، بعدما تراجعت الحكومة عن نقل شركة الدلتا من طلخا إلى السويس.

وتستأنف الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة، بعد إعلان التراجع عن نقل المصنع عملية تطويره بموقعه الحالي في طلخا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان أبريل الماضي، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وقال مصدر بالوزارة، لمصراوي حينها، إنه بعد إعلان استمرار تطوير المصنع في موقعه بطلخا، ستعود الشركة لمخاطبة الشركات العالمية العاملة في صناعة الأسمدة، لتلقي عروض الشراكة في تطوير المصنع.