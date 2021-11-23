Masrawy logo white

"القابضة الكيماوية" تتلقى دراسة تطوير "الدلتا والنصر للأسمدة" الشهر الجاري

05:09 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
"القابضة الكيماوية" تتلقى دراسة تطوير "الدلتا والنصر للأسمدة" الشهر الجاري

دراسة تطوير الدلتا والنصر للأسمدة

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة ستتلقى الدراسة النهائية، من الاستشاري حول تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، التابعتين لها، قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة القابضة، بحثت الأسبوع الماضي، الدراسة المبدئية المقدمة من الاستشاري، وكان لها ملاحظات على الدراسة المبدئية، وتم مناقشتها، فيما تنتظر التقرير النهائي للدراسة.

واختارت القابضة، استشاريًا لدراسة متطلبات التطوير في شركتي النصر للأسمدة والنصر للأسمدة، لتلقي العرض الفني والاقتراحات المتعلقة بتطوير الشركتين، بعدما تراجعت الحكومة عن نقل شركة الدلتا من طلخا إلى السويس.

وتستأنف الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة، بعد إعلان التراجع عن نقل المصنع عملية تطويره بموقعه الحالي في طلخا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان أبريل الماضي، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وقال مصدر بالوزارة، لمصراوي حينها، إنه بعد إعلان استمرار تطوير المصنع في موقعه بطلخا، ستعود الشركة لمخاطبة الشركات العالمية العاملة في صناعة الأسمدة، لتلقي عروض الشراكة في تطوير المصنع.

شركات الأسمدة تطوير الشركات الدلتا للأسمدة النصر للأسمدة القابضة الكيماوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا