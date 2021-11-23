ارتفاع طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع طفيف للبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.09% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 11369 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 2.47%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 12.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.8 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع، بنسبة 0.67% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11359 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.