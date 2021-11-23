قيمة رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في 14 بنكا قبل عودتها المحتملة

كتبت- منال المصري:

يترقب الجهاز المصرفي قرار البنك المركزي بعودة تطبيق الرسوم والعمولات على عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM) مع قرب الانتهاء بإيقاف تحصيل الرسوم نهاية الشهر المقبل.

وكان البنك المركزي قرر استمرار إعفاء عملاء البنوك من رسوم وعمولات السحب النقدي على مدار 19 شهرا، من مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بما يحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

وجاءت قرارات البنك المركزي بإيقاف تحصيل العمولات على التعامل بماكينات الـ ATM منذ بدء جائحة فيروس كورونا، في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

ويأتي ذلك في إطار دعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وكانت مصادر مسؤولة قالت، لمصراوي في وقت سابق، إن البنك المركزي يدرس حاليا مصير عودة العمولة والرسوم علي عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي سواء بمد قرار وقف تحصيل الرسوم من العملاء فترة أخرى أو انتهاء العمل به في الموعد المقرر نهاية ديسمبر وتطبيق الرسوم مجددا.

وتراجعت إيرادات البنوك من إيقاف تحصيل العمولات على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وكذلك من تحويل الأموال بالجنيه المصري علي مدار الفترة السابقة، ولكن البنك المركزي ينظر إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو الشمول المالي وسرعة ميكنة المدفوعات.

ويقدم مصراوي تكلفة العمولة المتوقعة على السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات "ATM" في 14 بنكا حال عودتها مجددا مع بداية يناير المقبل:

رسوم الاستعلام والسحب من ماكينات ATM

1- بنك مصر:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.

2- البنك الأهلي المصري:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

3- بنك القاهرة:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

4- بنك إتش إس بي سي "HSBC":

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانا.

5- بنك الإسكندرية:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

6- البنك العربي الأفريقي الدولي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

7- بنك SAIB:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

8- بنك الكويت الوطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات.

9- البنك العربي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

10- بنك كريدي أجريكول مصر:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.

11- بنك أبو ظبي الأول:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

12- بنك التعمير والإسكان:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجاناً.

13- مصرف أبوظبي الإسلامي:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

14- بنك QNB:

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.