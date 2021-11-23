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المالية: منافذ بالأندية وماكينات بالقرى السياحية لتحصيل الضريبة العقارية

01:02 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
المالية: منافذ بالأندية وماكينات بالقرى السياحية لتحصيل الضريبة العقارية

وزير المالية محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تيسيرًا على المواطنين تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ورأس سدر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أنه تم السماح أيضًا بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.

ووصلت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر) إلى نحو مليار و591 مليون جنيه، وفقا لما قاله أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأكد فوزي أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية.

وتتيح المصلحة سداد الضريبة العقارية على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون، بحسب فوزي.

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