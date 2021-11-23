1.6 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية في أول 4 أشهر من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر) وصلت إلى نحو مليار و591 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف فوزي أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.

وأشار فوزي إلى أن المصلحة تمضي بخطى ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب.