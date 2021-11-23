الضرائب العقارية: حصر 43 مليون وحدة عقارية في مصر حتى نهاية أكتوبر



كتب- مصطفى عيد:

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم حصر نحو 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي ضمن مشروع حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير بالمصلحة في ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف فوزي أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجري على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن.

وذكر أن هذه الجهود تهدف إلى الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية بدأت حصر العقارات الذي تجريه كل 5 سنوات، وكان من المفترض أن يحدث في عام 2017 ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الاقتصادية، حيث بدأت أعمال الحصر منذ أول يناير الماضي وتستمر حتى نهاية العام ليبدأ العمل به من أول عام 2022.

وينص القانون على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، مقارنة بالتقييم السابق المعمول به حاليا والذي تم إجراؤه في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.