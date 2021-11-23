تفاصيل حسابات التوفير للشباب من سن 16 عاما ببنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

يعمل بنكا الأهلي المصري، ومصر على تقديم حسابات توفير لشريحة الشباب من سن 16 عاما مجانا بدون احتساب أي مصروفات إدارية على مدار العام بهدف جذب هذه الشريحة للتعامل مع البنوك من سن مبكر لتكريس الثقافة المصرفية وتحقيق الشمول المالي.

ويعد البنك الأهلي أول بنك على مستوى الجهاز المصرفي في إتاحة حساب مصرفي للشباب دون احتساب أي مصروفات إدارية لتحقيق خطط البنك المركزي لنشر ثقافة الشمول المالي، وجاء بعده بنك مصر ثم عدد من البنوك الأخرى في اتخاذ نفس المسار.

ويتيح بنكا الأهلي ومصر صرف عائد على حسابات الشباب بشكل منتظم مع إصدار كارت (خصم مباشر) للتعامل على الحساب بالسحب والإيداع أو الشراء إلكترونيا من خلال أوراق بسيطة.

ويقدم مصراوي تفاصيل فتح حساب الشباب في بنكي الأهلي ومصر باعتبارهما الأكثر انتشارا على مستوى الجهاز المصرفي:

1- البنك الأهلي المصري: "حساب توفير المستقبل"

السن: من سن 16 عاما إلى 50 عاما، بدون احتساب مصاريف إدارية على مدار العام.

سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و4.80% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و4.85% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

2- بنك مصر: "حساب التوفير للشباب"

سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة، ومن يتجاوز هذا السن يتحول للحساب العادي.

نسبة الفائدة: تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

الرصيد أكثر من 20 ألف جنيه: يتم احتساب العائد عليه مثل حساب التوفير العادي.