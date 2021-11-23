30 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

كتبت-ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بنسبة 30.2% لتسجل 3.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وتعقد دول الكوميسا اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي في العاصمة الإدارية الجديدة والذي تترأسه مصر.

ووفقا لبيان من الجهاز ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا بنسبة 32.4% لتسجل 2.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

وجاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر الأولى من عام 2021، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 711 مليون دولار، وجاءت السودان في المرتبة الثانية بقيمة 588 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 284 مليون دولار، ثم تونس 202 مليون دولار، وأخيراً أثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها على رأس قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر لدول الكوميسا خلال هذه الفترة؛ وبلغت قيمة صادراتها 236 مليون دولار، يليها ملح وكبريت وأحجار وأسمنت بقيمة 136 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 136 مليون دولار.

واحتلت السودان المرتبة الأولى بقائمة أعلى خمس دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال أول 9 أشهر من العام؛ وبلغت قيمة واردات مصر منها 258 مليون دولار، وجاءت زامبيا في المرتبة الثانية بقيمة 251 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 173 مليون دولار، ثم بقيمة ليبيا 68 مليون دولار، وأخيراً تونس بقيمة 56 مليون دولار.

وجاء النحاس ومصنوعاته على رأس قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال أول 9 أشهر من عام 2021؛ وبلغت قيمة وارداته 297 مليون دولار، يليه بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية بقيمة 159 مليون دولار، وحيوانات حية 147 مليون دولار.

وتضم الكوميسا في عضويتها دول ( مصر/ ليبيا/ السودان/ كينيا/ أوغندا/ جيبوتي/ أثيوبيا/ رواندا/ تونس/ الصومال/ جزر سيشل/ بروندي/ الكونغو/ جزر القمر/ مالاوي/ موريشيوس/ زيمبابوي/ زامبيا/ مدغشقر/ إريتريا/ سوازيلاند).